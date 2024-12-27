В сети набирает популярность известная смертельная игра: каждый десятый подросток США уже пытался себя задушить

Около 10% подростков в США хотя бы один раз пытались себя задушить. Опасная игра чревата смертельными последствиями, ведь ее игрокам нужно временно себя душить, ограничивая доступ кислорода к мозгу.

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Игра распространяется в социальных сетях, которыми пользуются подростки, пишет Medical Xpress. За 12 лет 82 ребенка умерли после участия в такой опасной забаве. Около 87% из них – ребята, которые были одинокими. Однако определить точное количество смертей подростков в результате такого вида деятельности сложно, за неимением данных.

Ученые объясняют, что риск является необходимой частью человеческого развития, однако она должна быть здоровой, как езда на велосипеде, обучение вождению и тому подобное. Таким образом, дети исследуют границы и развивают навыки управления рисками. Более того, чаще всего в таких ситуациях присутствуют взрослые, помогающие в начале.

Желание получить социальное признание, произвести впечатление на сверстников или привлечь потенциальный романтический интерес в сочетании с меньшим наблюдением взрослых увеличивает вероятность участия в рискованном поведении. Подросток может участвовать в опасных выходках, чтобы произвести впечатление. Вот почему соединение школьников и социальных сетей может стать идеальной средой для распространения опасных игр.

Поскольку подростки сильно реагируют на эмоциональный контент, они, скорее всего, будут просматривать, ругать и делиться видео с опасными видами деятельности. Проблема обострилась, потому что молодые люди проводят больше времени в социальных сетях.

Возможно, именно поэтому расстройства настроения среди молодых людей резко возросли с 2012 года, примерно с того времени, когда социальные сети приобрели популярность. Проблемы с психическим состоянием более чем вдвое увеличивают вероятность играть в опасные игры.

Непонятные следы на шее, налитые кровью глаза или частые головные боли могут свидетельствовать о причастности к игре в удушении. Некоторые сайты социальных медиа, такие как YouTube, чувствительны к отзывам сообщества и удаляют видео, обозначенное как опасное.

В Украине такая игра была популярной в 2013 году и называлась "собачий кайф". Ее суть заключалась в том, что после нескольких приседаний ребенок или кто-то рядом сильно затягивали горло шарфом, пока подросток не войдет в состояние эйфории. Из-за того, что школьники могли проводить такие эксперименты самостоятельно и не рассчитать силу, они могли умереть, пишет ТСН.

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