В сети показали список вещей, которые учительница приобрела для класса за собственные средства: педагоги устроили дискуссию

Украинский педагог Виктор Громовой поделился списком, вещей, которые приобрела учительница для класса за собственные средства. По его словам, педагог так сделала, потому что иначе не могла бы нормально организовать обучение, а стены класса были бы пусты. Среди необходимого оказались коврики, шторы, призы для детей, фотографии, распечатки и тому подобное.

Видео дня

В заметке в Facebook Громовой отметил, что ранее на подобные расходы сдавали средства родители в фонд класса. Однако сейчас этого делать нельзя, ведь это считается поборами. Педагог отметил, что когда оставлял должность директора, то весь приобретенный за собственные средства инвентарь подарил учебному заведению, ведь для того, чтобы все забрать, нужно было бы нанимать много грузовиков.

"Это все является бесстыдной эксплуатацией доброй и заботливой натуры учителя. И это еще один минус к его и так мизерной зарплате. Если бы я когда уходил с должности директора, захотел забрать все то, что приобрел за свой счет за полтора десятилетия директорства, мне бы нужны были с десяток огромных грузовиков. От кучи мебели до компьютерной и копировальной техники, от книг до сантехники, от посуды до "мягкого инвентаря" - это вещи, которые я щедро подарил родной школе", – написал Громовой.

Полный список выглядел следующим образом:

коврики для учеников (для того, чтобы они могли удобно сидеть на твердых стульях)

шторы/материал для отделки окон (на Новый год, Хэллоуин и т.д.)

ламинаторы

контейнеры для хранения канцтоваров

цветной картон и бумагу

набор садового инвентаря для работы на школьных клумбах

цветные карандаши (фломастеры)

школьные тетради

вещи для некоторых учеников, которым не повезло иметь ответственных родителей (включая канцелярские принадлежности, средства гигиены, носки, дневники, карандаши, наборы Lego и т.д.)

книги (включая рабочие тетради для письма и альбомы для школьных заданий, раскраски для антистрессового уголка и т.д.)

клейкую ленту канцелярскую (6 штук)

разнообразные призы

костюмы (к неделе книги и различных праздников)

сотни страниц распечаток на уроки и на праздники (поскольку у меня нет доступа к школьным принтерам)

лампа

печенье, леденцы, кофе, сахар и чай

торты для детей, родители которых об этом не позаботились, чтобы отпраздновать их дни рождения

игрушки и игры для развития социальных навыков

резинки для волос

салфетки

макароны для создания художественного шедевра

подарки и рождественские украшения

расходы на экскурсии нескольким ученикам (потому что родители забыли дать деньги своим детям)

трафареты

акриловую краску

фрукты и другие закуски

печать фотографий

клеевой пистолет

бумага для скрапбукинга

декоративные ручки

клей ПВА (10 банок)

бусины

воздушные шарики

блестки на танцпол.

Педагоги присоединились к обсуждению сообщения и поделились собственным опытом.

"Не удивляюсь посторонним. Но удивляюсь коллегам, которые не верят. Я понимаю, что не всем и не каждый день покупалось. У меня есть коллега, которая купила за собственные средства мебельную стенку в класс. Старую мебель директор требовала выбросить, а она не захотела быть зависимой от родителей. Теперь не в каждом классе родители хотят что-то сдавать или делать. Так что пишите о себе, а не высмеивайте кого-то. Я лично откупила мебель в кабинет у соседей, принесла сыновей компьютер, кучу мелочей. Не говорю уже о костюмах для выступлений".

"А еще заправка домашнего принтера, потому что он мне нужен для школы, а не для того, чтобы напечатать: "борщ в холодильнике", бумага для печати. А как напечатаешь какую-то контрольную на повторной бумаге, то дети начинают кричать: а у меня с другой стороны что-то тоже написано. А еще сколько учителя сдают деньги на нужды школы – это отдельная песня".

"В 2018 году закупила для класса стенды за 1500 грн. Потому что проверка будет, готов ли класс к НУШ. Проверили, готов. Но никто и не спросил, где взяла новые пластиковые стенды".

"Тот список можно продолжать и продолжать".

"И так работает в наших государственных школах каждый учитель. Почему-то государство и родители считают, что мы всем и все должны".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за подарков учителям на 1 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!