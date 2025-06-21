В сети показали тест, из-за которого почти все ученики не сдали НМТ по украинскому языку на 200 баллов

Учительница и репетитор украинского языка из Харькова Наталья Сорокина показала задание на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), в котором многие допустили ошибку. Именно из-за него ученики не получили 200 баллов по языку.

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В тесте за 12 июня, который педагог обнародовала на своей странице в Instagram, нужно было найти строку, где допущена лексическая ошибка. По словам Сорокиной, чтобы правильно выполнить это задание, важно помнить о плеоназме – дублировании значений.

В тесте были варианты ответов: сервисный центр, сервисная компания, сервисное предложение, сервисное обслуживание. Репетитор объяснила, что правильный ответ должен был быть"сервисное обслуживание", потому что это – плеоназм.

"Сервис – это и есть обслуживание. Следовательно, со словом "обслуживание" не нужно употреблять "сервис"", – говорит она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что репетитор разобрала распространенное задание НМТ-2025 по украинскому языку.

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