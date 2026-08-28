В сети предложили выплачивать зарплату председателям родительских комитетов: это похоже на благотворительность

Одна из украинских мам, Ирина Счасливая, предложила выплачивать зарплату председателям родительских комитетов. Она считает, что люди, отвечающие за средства класса, должны получать 10% или 20% от благотворительных взносов.

Об этом женщина рассказала в посте в Instagram. По ее словам, председатель родительского комитета их класса уже проделала значительную работу, а родители могут прозрачно следить за расходами.

"Родители, которые становятся председателями родительского комитета, должны получать заработную плату. Это колоссальный труд. У нас в группе родителей мама составила ветви, таблицы по платежам, все видно, все прозрачно, каждый контролирует свои платежи. И значки заказала, и чашечки на день рождения. За это отдельная благодарность, и я считаю, что такие люди должны получать зарплату из денег, собранных родителями. Как благотворительность: собрали и 20%, и 10% — это зарплата", – сказала мама школьника.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Часть поддержала женщину, отметив, что именно благодаря родительским комитетам дети имеют все необходимое для пребывания в школе.

"Родительский комитет – это не сбор на взятку учителю или директору. У нас, например, оптовая закупка рабочих тетрадей для всего класса, закупка стаканчиков для подземной школы (потому что кулер стоит, вода есть, но стаканы всегда отсутствуют) – учитель носит их для нашего класса. Я закупаю упаковки по 100 шт. Также мы на праздники ходим классом на батуты или еще куда-нибудь, например, в музей, и это тоже на моей шее, потому что я организую и собираю средства, чтобы заказать билеты и т. д. У нас дружный класс, и дети с удовольствием проводят время вместе. Подарки именинникам – тоже традиция, детей поздравляет весь класс. Если у кого-то это сводится только к сбору денег на цветы или подарки учителю, то это плохо. Но это действительно тяжелая и ответственная работа, я уже три года этим занимаюсь".

"Наше государство пока не может полностью обеспечить школы всем необходимым, например салфетками, туалетной бумагой, тонерами для принтера и т. д. Это среда, в которой находятся наши дети, и мы, родители, хотим сделать ее лучше, и речь здесь не идёт о взятках или чем-то подобном... Кстати, на постоянной основе все родители организуют посылки для ВСУ, ярмарки и т. п."

В то же время другие считали подобную инициативу неуместной в школе, ведь это напоминает взяточничество, а родительские комитеты не должны существовать.

"А просто учиться в школе не пробовали? Без комитетов, без собраний?"

"А я считаю, что это коррупция. И таких комитетов не должно быть вообще".

"Их не заставляют, они сами протягивают руки — любители денежных сборов и объятий с учителями и директорами".

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