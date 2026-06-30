В сети советуют называть бардачок – ладник: что на самом деле означает это слово

Руководствуясь лозунгом "прочь от Москвы!", важно не терять здравого смысла. Например, не исключать из украинского языка вполне нормальные, присущие ему слова.

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Так, OBOZ.UA недавно наткнулся на совет говорить об отсеке для всякой мелочи, расположенном на передней панели автомобиля, вместо "бардачок" – "ладник". Мол, это слово происходит из русского языка и от него стоит отказаться. Мы решили разобраться, насколько уместен такой совет.

Обратим внимание на значение слова "ладник". Прежде всего важно уточнить, что это диалектизм, который можно встретить в западных регионах, а не литературная норма. Словарь заимствований, составленный публицистом Павлом Штепой, указывает, что это синоним существительных "организатор" или "менеджер". То есть речь идет о человеке, который наводит порядок (по-украински "лад"), о его должностных обязанностях. Вряд ли можно сразу перенести это значение на ящик для мелочей в автомобиле. И при этом рассчитывать на то, что вас поймут.

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Еще один аргумент в пользу слова "ладник": якобы существительное "бардак", от которого происходит разговорное "бардачок", не характерно для украинского языка. И снова ошибка. Такое слово в украинских словарях есть. И оно является синонимом слова "безлад" в бытовом смысле, а не его заменой. Оба варианта можно употреблять в разговорной речи – это не будет лексической ошибкой.

Ссылаться на то, что тюркское "бардак" на самом деле означает "стакан", тоже не стоит. Ведь и существительное "сарай", пришедшее из тюркских языков, означает, в частности, "дворец", а не место для хранения хозяйственного инвентаря, а то и хлама. Так бывает с заимствованными словами – они порой полностью меняют свое значение. Особенно если были заимствованы очень давно.

И совершенно ошибочна логика, согласно которой "бардачок" следует заменить на "ладник", потому что "бардак" – это по-русски и плохо, а "лад" – по-украински и хорошо. Такая тенденциозность противоречит здравому смыслу и естественным законам развития языка.

Если же вам настолько не нравится слово "бардачок", что вы категорически отказываетесь его произносить, лучше воспользуйтесь не редко встречающимся диалектным вариантом, а официальным названием. Как видно из инструкции к автомобилю одной популярной марки, отсек для мелочей здесь называют "вещевым ящиком".

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