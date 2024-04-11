''Это пережиток СССР'': в сети возникла дискуссия из-за предложения отменить урок ''Основы здоровья''

Украинская учительница Ксения Смирнова призвала убрать из программы такую дисциплину как "Основы здоровья", которая под влиянием Новой украинской школы трансформировалась в "Здоровье, безопасность и благополучие". Педагог не понимает, для чего его изучают и за что получают оценки школьники. Ведь эта дисциплина не предполагает получения компетенций детьми.

Более того, Смирнова удивляется, как учителя могут проверять умения учеников применять знания по этому предмету. В частности, педагог не будет обливать детей холодной водой во дворе школы или водить по дороге в час пик, чтобы оценить то, как они усвоили уроки. По словам работницы образования, этот предмет живет с конца 90-х годов, как пережиток советского прошлого. Об этом она рассказала в сообщении на Оsvita.ua.

"Как учитель проверяет умение учеников, например, закаляться или правильно переходить дорогу? Водит их во двор школы и обливает холодной водой? Или водит между автомобилями в час пик и проверяет, кого машина собьет, а кого нет? Как учителя на этом предмете проверяют в школах "умение применять", например, эмоционально-ценностное отношение учеников к окружающей действительности? Иванко ценностно относится к действительности, а Маринка – нет? ", – пишет педагог.

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Учительница отмечает, что эта дисциплина предусматривает обязательные 1,5 часа в неделю и удивляется почему на уроках по физкультуре, биологии, географии, трудовому обучению или истории не предусмотрено ознакомление детей с безопасностью жизни и здоровья.

Она призвала учить детей честности и перестать заниматься имитацией обучения.

"Давайте будем учить наших детей, прежде всего, честности и перестанем уже в школе заниматься имитацией обучения! Нельзя учить отдельно тому, что является частью целого. Нельзя задавать домашние задания и оценивать предмет, у которого нет предмета изучения", – написала Смирнова.

Учительница уверяет, что школьники не любят "бессмысленные уроки ОБЖД", на которых они пишут вроде бы ненужные самостоятельные, контрольные, зубрят наизусть и т.п.

Педагог также задается вопросом, кто преподает этот предмет и готовят ли таких учителей заведения высшего образования. Она считает, что учить детей коммуницировать, знакомить с правилами взаимодействия в социуме, основами эмоционального интеллекта и миростроения нужно на отдельных занятиях с квалифицированным психологом.

Однако не все украинцы согласились с учительницей и считают, что этот предмет, наоборот, не теряет своей актуальности, а некоторым даже может спасти жизнь. В частности, один школьник благодаря полученным на уроке знаниям смог спастись при взрыве.

"В марте 2024 года в Белой Церкви произошел взрыв в многоквартирном доме. Мальчик 8 лет спасся вместе с котиком благодаря тому, что использовал знания, полученные на уроке " Основы здоровья". У меня все".

Некоторые приводили в пример иностранный опыт, где детей учат плавать в одежде, чтобы они смогли спастись, если окажутся в воде.

"На мой взгляд прежде всего детям нужно знать, как вести себя как в экстремальных ситуациях, так и вообще в обществе. Это важнее математики, истории и прочего. В Нидерландах для детей младших классов есть обязательная сдача плавания в одежде. А у нас большая часть населения не овладеет такой простой вещью, что ходить по тротуарам необходимо с правой стороны".

Кроме того, читатели отмечали, что дети наоборот любят эту дисциплину, а качество знаний, которые они получат, зависит от учителя.

"А я с вами не согласна. Уроки БЖД очень полезны, на них учат полезные навыки. Все зависит от преподавателя – это должен быть компетентный человек, с образованием спасателя, военного или медика а также педагогическим образованием. Вы неправы и написали об этом целую статью. То есть, по вашему мнению, детям не нужно знать основы домедицинской помощи, правила дорожного движения и методы самореализации в стрессовых ситуациях? Вы транслируете собственное отношение к предмету".

"Я учитель иностранного, но скажу уверенно, что детям эти предметы интересны, ведь, как я правильно понимаю, здесь еще есть этика. Все абсолютно индивидуально. Зависит от мастерства учителя".

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