В шести школах Луцка до сих пор нет отопления: дети сидят на уроках в куртках

В шести школах Луцка до сих пор нет отопления. Но детей не отправляют ни на каникулы, ни на дистанционное обучение.

Родители жалуются, поскольку в зданиях холодно – школьникам приходится сидеть на уроках в куртках. Об этом говорится в сюжете местного телеканала Конкурент TV.

В Луцке до сих пор не подключили к отоплению шесть школ: № 4, 18, 16, 22, 25 и 11. Сейчас в городе всего +10.

Родители жалуются, что дети мерзнут, и на уроках вынуждены сидеть в куртках. При этом детей не отправили ни на каникулы, ни на дистанционное обучение. Чиновники говорят – никаких нарушений нет.

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"Мониторят руководители температурный режим в коридорах. Если не менее 15 градусов – допускается учебный процесс. Так же в учебных кабинетах – при 17 градусах допускается учебный процесс", – пояснил руководитель департамента образования горсовета Луцка.

По его словам, проблема с отоплением из-за порывов на трассах. Когда их ликвидируют, тепло дадут. В то же время Бондарь заверил, что если вопрос в ближайшее время не решится, тогда будут сокращать уроки и в целом учебные дни.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), Минздрав и МОН порекомендовали школам перенести осенние каникулы и отправить детей отдыхать с 18 октября – чтобы сдержать распространение коронавируса.

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета, с понедельника ушли на каникулы 35,5% школ в Украине. Но на самом деле не везде перенос связан с COVID-19 – в некоторых школах просто нет отопления. По графику МОН, осенние каникулы должны начаться 25 октября.