В школах Киева прием документов в 5-е классы продлится до 16 июня: известны подробности

В Киеве в этом году прием документов в 5-е классы продлится до 16 июня включительно. Провести конкурсный отбор, предварительно, запланировано 22 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Это обусловлено продленными зимними каникулами и особенностями образовательного процесса в условиях военного положения.

"В этом году прием документов в 5-е классы продлится в столице до 16 июня включительно. Провести конкурсный отбор в 5-е классы предложено в один день – 22 июня. В случае если на эту дату будет приходиться национальное мультипредметное тестирование, то конкурсный отбор перенесут на 23 июня", – говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что конкурсные испытания во вновь созданные 5-е классы могут проводить при одном условии: количество поданных заявлений о зачислении будет превышать общее количество свободных мест в соответствующих классах.

"Руководители заведений общего среднего образования должны создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса во время проведения конкурса и при зачислении учащихся в 5-е классы", – подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве последний звонок предложили провести 16 июня. При этом завершить образовательный процесс в разных формах в столице планируется 30 июня.

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