В школах Киева сложилась неутешительная ситуация с первоклассниками: хватит ли мест для всех

В школах Киева завершился основной этап приема учеников в первые классы на 2026/2027 учебный год. По состоянию на середину июня в учебные заведения зачислено 82,7% детей: планируется, что с 1 сентября в Киеве будут учиться 20 тысяч первоклассников.

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Об этом сообщил Департамент образования и науки КГГА украинскому медиа. На основном этапе детей зачисляли в школы по месту их регистрации. Если же родители не успели подать документы в установленный срок, прием документов на свободные места продлится до начала учебного года. Кроме того, в управлении подчеркнули, что дефицита мест в учебных заведениях нет, а сеть покрывает потребности столицы.

В то же время заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в Киеве в последние годы сокращается количество детей, которые пойдут в первые классы и детские сады, что свидетельствует об общем снижении рождаемости.

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"У нас сокращается количество детей, которые пойдут в первый класс. Соответственно, сокращается количество детей, записывающихся в детские сады. И вот это нужно учитывать", – сказал Мондриевский.

Он также добавил, что, несмотря на все вызовы, власть продолжает делать все для обеспечения непрерывного учебного процесса и комфортных условий для детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась дискуссия из-за правил зачисления в первый класс в украинских школах.

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