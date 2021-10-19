В школах Шотландии вводят распознавание лиц для оплаты детьми обедов

В Великобритании начинают активно использовать в школах систему распознавания лиц. В Шотландии ее решили применять в качестве способа оплаты учениками обедов.

В школах приводят такие аргументы – так ниже риск подхватить коронавирус и это быстрее. Об этом пишет британское IT-издание Computing.

Систему распознавания лиц пока что внедряют в девяти школах в Северном Эйршире, в Шотландии. Ее будут использовать как способ оплаты учениками обедов.

В школах приводят два аргумента. Первый – это бесконтактный способ оплаты. А значит, он более безопасен для детей – риск заразиться коронавирусом в таком случае ниже. Второй – оплата с помощью технологии распознавания лиц проходит быстрее.

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"В средней школе у нас есть около 25 минут, чтобы обслужить потенциально 1000 учеников. Поэтому нам нужна высокая пропускная способность в точках продаж", – пояснил Financial Times Дэвид Свонстон, управляющий директор компании CRB Cunninghams, которая установила систему распознавания лиц.

По его словам, оплата обеда с использованием системы распознаванием лиц у одного ученика занимает до 5 секунд. Лица детей будут сканировать на кассах.

97% родителей и учеников этих девяти школ согласились на запуск системы распознавания – она заработала уже в понедельник, 18 октября. Хотя некоторые родители и сомневаются, что у детей было достаточно информации для принятия осознанного решения. А еще подозревают, что кто-то из учеников согласился из-за давления сверстников.

Это не первый раз, когда в школах в Великобритании используют биометрические системы. Например, в некоторых уже применяют дактилоскопическую технологию – распознавание отпечатков пальцев.

Но в Северном Эйршире будут впервые использовать технологию именно распознавания лиц. В британском обществе нет единого мнения по поводу целесообразности повсеместного внедрения распознавания лиц. Некоторые считают, что она несет серьезную угрозу конфиденциальности.

В то же время Свонстон заверил, что в случае со школами угрозы нет. Как пояснил директор CRB Cunninghams, там применяют не "живое" распознавание на основе сверки с онлайн-базой данных – а только с зашифрованной базой данных шаблонов лиц на серверах самих учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае все чаще устанавливают микрочипы в школьную форму. С помощью чипов родители могут в любое время узнать, где находится ребенок. Еще в случае ЧП чип может послать сигнал опасности, но главная цель – не дать детям прогуливать школу.