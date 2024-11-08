В школах Украины будут изучать энергоэффективность: когда запустят проект и для чего он нужен

В Украине планируют интегрировать в школьную программу "Уроки энергоэффективности" для того, чтобы распространить среди учеников знания о сознательном использовании энергоресурсов. Реализовать проект планируется в несколько этапов.

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О его запуске сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины. Ведомство уже провело первую подготовительную встречу с департаментами образования ОВА.

"Уроки энергоэффективности" – проект, который поможет сформировать у ученичества привычки энергосбережения и практические навыки рационального потребления энергоресурсов, будет способствовать развитию культуры сознательного энергопотребления среди детей и взрослых. Мы стремимся, чтобы энергоэффективность стала общей ценностью и отработанным навыком для противодействия вызовам, которые создает враг", – рассказали в МОН.

Как планируют реализовать проект:

– разработка учебных модулей и их интеграция в учебную программу 5-11 классов "Познаем природу", STEM, "Окружающая среда", "Технологии", "Естественные науки", "Предпринимательство и финансовая грамотность", "Экономика". В то же время это не будет предусматривать дополнительную нагрузку на школьников;

– разработка дополнительных материалов и инструментов: интерактивных дидактических игр, видеороликов, учебных материалов, сценариев для внеурочных мероприятий;

– вебинары и обучающие сессии для представителей местных управлений образованием, учебных заведений, областных ИППО и учителей;

– презентация цифровой интерактивной платформы, которая будет предусматривать курсы энергоэффективности для 4-11 классов, а также вспомогательные материалы для учителей.

В МОН говорят, что "Уроки энергоэффективности" – важный шаг на фоне энергетических вызовов и российской агрессии. В таких условиях важно формировать у украинцев всех возрастов навыки рационального потребления энергии и осознание значения энергосбережения.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах Украины начнется эксперимент по внедрению деятельности инспекторов службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за физическую безопасность детей и персонала школ.

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