В школах заработают инспекторы службы образовательной безопасности: что они будут делать и в чем суть эксперимента

В школах Украины начнется эксперимент по внедрению деятельности инспекторов службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за физическую безопасность детей и персонала школ.

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На заседании правительства был утвержден экспериментальный проект о безопасной среде в школах в условиях военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Проект разработан МОН совместно с МВД, ГСЧС в рамках Стратегии поддержки детей в Украине под председательством премьер-министра Украины.

Ожидается, что инспекторы службы образовательной безопасности будут отвечать за пропускной режим, чтобы не допускать посторонних и пронесения опасных веществ. Кроме того, они будут следить за безопасностью дорожного движения на прилегающей территории (в частности, оборудованием пешеходных переходов освещением).

За каждым заведением образование, которое будет участвовать в эксперименте, будет закреплено полицейское подразделение службы образовательной безопасности. В настоящее время в школах уже работают 940 инспекторов СОБ. Планируется, что до конца 2024 года полицейскими СОБ будут охвачены 2 тысячи школ.

Расходы на оплату труда инспекторов СОБ будут покрываться за счет бюджета Национальной полиции Украины. Обустройство рабочего места инспекторов СОБ будут осуществлять областные и городские военные администрации.

Отметим, что летом 2024 года в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что в учебных заведениях системы ведомства состоялись выпуски инспекторов Службы образовательной безопасности.

"Особое внимание уделяется изучению возрастных особенностей психологического и физического развития детей школьного возраста, принципам инклюзивного образования, методикам эффективной коммуникации. Офицеры СОБ будут выполнять три основных функции: правоохранительную, наставническую и просветительскую", – рассказала тогда начальница Управления организации службы образовательной безопасности.

Полицейские службы образовательной безопасности будут следить за безопасностью участников образовательного процесса, общаться с экстренными службами, прекращать правонарушения и контролировать пропускной режим. Также они будут общаться с учениками по предотвращению употребления алкоголя, табачных изделий и наркотиков, предупреждению буллинга, кибергигиены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине для каждого учебного заведения должны создать электронный паспорт безопасности. Планируется, что такие документы будут способствовать формированию более безопасной образовательной среды.

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