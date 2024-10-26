В Украине создадут паспорт безопасности для каждой школы: что это значит и как будет работать

В Украине для каждого учебного заведения должны создать электронный паспорт безопасности. Планируется, что такие документы будут способствовать формированию более безопасной образовательной среды.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины в пятницу, 25 октября, сообщил на своем канале в Telegram глава украинского правительства Денис Шмыгаль. По его словам, каждая школа должна будет иметь такой паспорт.

"Создаем электронный паспорт безопасности образовательного учреждения. Каждая школа должна иметь такой паспорт. К нему будут иметь доступ полицейские и работники ГСЧС, что будет способствовать формированию более безопасной образовательной среды и исправлению имеющихся проблем в учебных заведениях", – написал премьер-министр.

Электронный паспорт безопасности учебного заведения будет размещен в программно-аппаратном комплексе АИКОМ ("Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента"). Представители школ должны будут внести информацию в подразделы паспорта безопасности: "Ведомости", "Местность", "Территория", "Средства охраны", "Пожарная безопасность" и т.д.

Для этого школы могут использовать свой стандартный доступ к АИКОМ – авторизоваться по логину и паролю, который был основным для формирования ведомственной статистической отчетности.

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