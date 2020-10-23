В школах Украины хотят запретить телефоны: зарегистрирован законопроект

Алексей Титофф Моя Школа 13:56, 23.10.2020 Обновлено: 14:22, 23.10.2020

В украинских школах намерены запретить смартфоны и другие устройства, которые подключаются к интернету.

Об этом сказано в проекте закона от нардепа "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко №4226 "О внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету".

В пояснительной записке говорится, что использовать мобильные устройства разрешат только в образовательных целях, а также лицам с особыми образовательными потребностями.

По мнению автора законопроекта, такой запрет позволит ученикам сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократит время на использование социальных сетей.

"Очевидно, что меть дает огромные преимущества. Но если дети находятся в социальных сетях или компьютерных играх достаточно долго, то им не хватает времени, чтобы поговорить с родителями, заняться спортом, сделать домашнее задание или поиграть с друзьями", – говорится в документе.

Также такое нововведение якобы должно решить проблему буллинга в сети и поможет бороться с воровством смартфонов в школе. Окончательное решение о запрете телефонов должны принимать директора школ.

В качестве примера, где действует такой запрет, Гончаренко назвал Францию, Грецию, Таджикистан и некоторые штаты в США.

Ранее OBOZREVATEL детально разбирал законопроект о запрете пользования гаджетами в школе.

Комментировать
Моя Школа

Смотрите также

В Коломые все врачи инфекционки заболели COVID-19

Зеленский назвал лечение COVID-19 в Украине одним из лучших в Европе

В Мариуполе бушует COVID-19: в больницах катастрофа с врачами, кислородом и койко-местами

Зеленский заявил, что 80-летние пенсионеры получают немалые деньги

Зеленский пообещал врачам зарплату в 25 тысяч, но не выделил денег: что ждет медиков в 2021-м