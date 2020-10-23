У школах України хочуть заборонити телефони: зареєстровано законопроєкт

В українських школах мають намір заборонити смартфони та інші пристрої, які підключаються до інтернету.

Про це йдеться в проєкті закону від нардепа "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка №4226 "Про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" щодо заборони використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету".

У пояснювальній записці говориться, що використовувати мобільні пристрої дозволять лише в освітніх цілях, а також особам з особливими освітніми потребами.

На думку автора законопроєкту, така заборона дозволить учням зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротить час на використання соціальних мереж.

"Очевидно, що мережа дає величезні переваги. Але якщо діти перебувають у соціальних мережах або комп'ютерних іграх досить довго, то їм не вистачає часу, щоб поговорити з батьками, зайнятися спортом, зробити домашнє завдання або пограти з друзями", – йдеться в документі.

Також таке нововведення нібито має вирішити проблему булінгу в мережі та допоможе боротися з крадіжками смартфонів у школі. Остаточне рішення про заборону телефонів мають ухвалювати директори шкіл.

Як приклад, де діє така заборона, Гончаренко назвав Францію, Грецію, Таджикистан і деякі штати в США.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирав законопроєкт про заборону користування гаджетами в школі.