В школах Украины не хватает учебников перед 1 сентября: где ситуация хуже всего

В школах Украины не хватает учебников накануне 1 сентября. Наихудшая ситуация – в Житомирской области, куда поступило лишь 25% необходимой школьной литературы, а по новому механизму прямая доставка пока составляет около 14%.

Об этом в комментарии ZN.UA рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, в Волынской области в школы попали менее 40% учебников, а в Кировоградской – чуть меньше половины. В Хмельницкой этот показатель составляет 45,63%. В Киеве необходимые потребности учебных заведений пока удовлетворили на 55%.

В Днепропетровской области ситуация лучше, там показатель самый высокий в стране – 71,33%. Во Львовской – 66,32%.

"До начала нового учебного года остается чуть больше 10 дней. Это означает, время, чтобы исправить ситуацию и гарантировать каждому ребенку доступ к качественному образованию еще есть, хотя и немного", — отметил Бабак.

В заметке в Telegram глава образовательного комитета рассказывал, что до 1 сентября в украинские школы должно поступить 8,7 млн учебников для 8 класса НУШ, 30 тыс. экземпляров шрифтом Брайля и еще почти 312 тыс. учебников для детей с особыми образовательными потребностями.

В частности, на поставку учебников для 8 классов было подписано 110 соглашений (8,6 млн экземпляров). Из них 67,3% из которых должны были бы доставить через областные книжные базы, а остальные – по новому механизму. Однако по состоянию на 18 августа в школы дошло 4,1 млн экземпляров (78,6%), а по новому механизму – 307 тыс. из 2,8 млн (10,64%), отмечал Бабак.

