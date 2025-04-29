В школах Украины появятся карьерные советники, а НМТ будут сдавать не все: украинцев заинтриговали изменениями в образовании

В украинских школах после 2027 года ученики 9-х классов должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания. Именно этот экзамен будет определять, смогут ли школьники попасть на выбранный профиль.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин в интервью Новой украинской школе. По его словам, если базовое и среднее звено не отделены от старшей школы, то чаще всего ученики переходят в 10 класс автоматически. Для отбора лучших школьников должны быть вступительные экзамены.

"На самом деле НМТ – это форма проведения ВНО. У нас в законе О полном общем среднем образовании уже более пяти лет записано, что с 27-го года должно на выходе из девятого класса проводиться ГИА в форме ВНО", – отмечает Колебошин.

"Здесь бы как раз обеспечить нормальную процедуру поступления в 10-й класс, для того, чтобы действительно туда вступали дети наиболее мотивированные, которые готовы демонстрировать лучшие академические и другие успеваемости", – добавляет он.

В то же время, украинская образовательная деятельница Лилия Гриневич объясняет, что когда реформа НУШ будет внедряться в старшей школе, то детям становятся необходимы карьерные советники.

"Это очень важно понять – на что ориентируется ребенок, как ему найти свой родственный труд, чтобы мы его сразу не послали в неправильный трек. Потом это все будет очень трудно откатывать назад и компенсировать. Поэтому карьерные советники, которые должны быть внедрены в школах и соответственно такое тестирование", – говорит Гриневич.

По ее словам, сущность профильной школы состоит в выборе, который могут сделать ученики. В частности, поступить в профессиональный или академический лицей, получить баланс предметов с углубленным изучением некоторых. Кроме того, учебные заведения должны иметь для этого квалифицированных учителей, которые смогут проводить уроки на соответствующем уровне.

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