В школах Украины появятся карьерные советники

Министерство образования и науки работает над введением должности карьерного советника в украинских школах. Работа учеников с такими специалистами должна начинаться как минимум с базовой школы (5–9 классы) и продолжаться до завершения полного общего среднего образования.

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Об этом во время брифинга сообщил руководитель Офиса внедрения Новой украинской школы Игорь Хворостяный. Предполагается, что деятельность карьерных советников будет охватывать профориентацию, психологическое консультирование и помощь в определении карьерных целей.

"Профориентационная деятельность не может начинаться со старшей школы. Она предусматривает целый ряд вещей, которые помогают ученику или ученице осознать свои сильные стороны, осознать свои зоны развития, работать для того, чтобы уже в старшей профильной школе сделать выбор", – сказал Хворостяный.

В 10 классе школьники смогут изменить профиль, по которому будут учиться в старшей школе. В этом процессе учеников также будут сопровождать карьерные советники.

Введение должности карьерного советника – важный шаг для качественной реализации реформы старшей профильной школы и обеспечения сознательного выбора учениками своего образовательного и профессионального пути.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что будет, если не провести реформу старшей школы.

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