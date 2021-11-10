В школе Днепра прямо на уроке с потолка упала лампа, следом посыпалась штукатурка: что с детьми

В школе Днепра №2 прямо во время урока с потолка упала лампа. Следом за ней на детей посыпались куски штукатурки.

Несколько учеников получили ссадины и ушибы. А учительница якобы отреагировала на инцидет словами "калек нет, значит, всё нормально". О произошедем написала жительница Днепра и сотрудница Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Ольга Лысышина в группе Х**вый Днепр на Facebook.

Как рассказала Ольга, инцидент произошел 9 ноября в школе №2 на улицен Савченко в Центральном районе Днепра. Шел урок математики в 5 классе, когда с потолка упала лампа. А следом за ней стали падать куски штукатурки "достаточно толстого слоя".

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"Лампа чудом не оборвалась полностью, осталась висеть на проводах, а вот штукатуркой накрыло детей сидящих возле окна. Слава богу, серьёзных травм никто не получил, ссадины, ушибы", – написала женщина, правда, не уточнив, откуда она знает о ЧП в школе.

По словам Ольги, испугался весь класс. А вот реакция учительницы, которая к тому же является классной руководительницы, детей поразила. Она якобы сказала "калек нет, значит, всё нормально".

К тому же запретила ученикам сообщать о ЧП родителям до того, как они вернутся домой. А еще – фотографировать последствия падения лампы. И даже заставила удалить снимки, которые дети уже успели сделать.

Однако, очевидно, не все. Пользовательница опубликовала одно фото потолка после ЧП.

Также в местных Telegram-каналах, в частности того же сообщества Х**вый Днепр, выложили в посте о происшествии в школе похожее фото, снятое с большего расстояния.

Ольга отметила, что в школе до сих пор не прокомментировали ситуацию родителям, не рассказали, как и где будут учиться дети, какие меры предосторожности приняли.

Однако инцидент в школе прокомментировали в департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра. Там сообщили, что в классе на третьем этаже "неожиданно обрушилась штукатурка с потолка". Детей после этого перевели в другой кабинет.

"Классный руководитель сообщила родителям, где будут учиться дети и о мерах по устранению проблемы. Сотрудники технического отдела при департаменте гуманитарной политики в тот же день выехали для того, чтобы оценить масштаб причиненного ущерба", – заверили журналистов издания "Наше місто".

Школу №2 называют одной из самых старых и знаковых в городе. Первые четыре года она располагалась в здании военного госпиталя. А в новое здание школа переехала 1 сентября 1936 года. Во время Второй мировой войны здание школы сильно пострадало. Но после окончания войны его восстановили в числе первых.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в Новгород-Северском Черниговской области в одном из классов гимназии №1 им. Б.Майстренко обвалился потолок. Это произошло во вторник, 21 сентября, на перемене – из класса все вышли, поэтому никто не пострадал. Здание гимназии №1 в Новгород-Северском закончили строить в 1912 году.