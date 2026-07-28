В школе Харькова праздник провели под стихи и песни российских авторов: детали скандала

В Харькове во время школьного праздника для младших классов прозвучали песни и стихи российских авторов, что является нарушением языкового законодательства Украины. По данному факту было составлено два протокола.

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Об инциденте сообщила в Facebook представительница Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Меренкова. По ее словам, к ней обратились родители учеников одного из учебных заведений города, которые пожаловались на это нарушение.

По словам возмущенных родителей, во время праздничного мероприятия для учеников начальной школы учителя использовали русскоязычный музыкальный репертуар и стихотворные произведения российских авторов. "Объясняя свои действия, педагоги отметили, что использовали русскоязычный репертуар по просьбе отдельных родителей, чтобы, по их мнению, "облегчить" детям восприятие украинского языка, поскольку дома они общаются на русском", – написала Меренкова.

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По данному факту в школе была проведена проверка, по результатам которой было зафиксировано нарушение статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эта статья регулирует использование языка именно в сфере образования. Факт нарушения был должным образом зафиксирован, составлены соответствующий акт и два протокола.

Меренкова при этом подчеркнула, что школа не должна подстраиваться под языковые привычки отдельных родителей. "Ее миссия – обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство", – написала чиновница.

Она также подчеркнула, что именно в Харькове такие инциденты воспринимаются особенно болезненно. Ведь город ежедневно подвергается российским обстрелам, и враг сознательно уничтожает "не только дома, но и нашу память, культуру, идентичность".

По словам чиновницы, использование языка государства-агрессора во время детских мероприятий – это не только нарушение закона, но и свидетельство того, что вопрос языковой идентичности до сих пор не везде осознается должным образом.

В то же время Меренкова увидела в случившемся и положительный момент. По ее словам, этот случай продемонстрировал активную позицию родителей, которые обратились с жалобой. "Они воспользовались своим правом на защиту языковых прав детей. Именно благодаря такому неравнодушию Закон работает не только на бумаге, но и в реальной жизни. Ведь украинская школа должна звучать на украинском языке. Иначе быть не может", – подытожила последствия скандала чиновница.

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