Звучал русский язык: в Тернопольской области разразился скандал из-за последнего вальса на выпускном

В городе Копычинцы в Тернопольской области разразился скандал из-за школьного выпускного. Во время вальса, который школьники танцевали с родителями, включили песню "Батькам" исполнителя Monatik, в которой прозвучали фразы на русском языке. По этому поводу начато служебное расследование, а в общине ввели мораторий на русскоязычный культурный контент.

Видео дня

Об этом сообщил отдел образования Копычинецкой общины в комментарии ZAXID.NET. Видео с последнего вальса опубликовало в Instagram издание TeNews. В комментариях многие осудили тот факт, что школьники выбрали именно песню Дмитрия Монатика 2019 года. Основной текст композиции звучит на украинском языке, однако в конце есть фразы на русском от школьников со всей Украины.

Многие украинцы отмечали, что использование русских фраз на публичном детском празднике во время войны недопустимо. В то же время некоторые говорили, что не стоит поднимать вопрос о языке и обсуждать решение организаторов, поскольку ученики и так "натерпелись из-за постоянных тревог и учебы в укрытиях".

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"Это был выпускной вечер, 21 июня, только для выпускников одной школы. Уже после всех торжеств и официальной части в конце был запланирован танец с родителями. Во время этого танца звучала песня Monatik. Мы понимаем возмущение общественности. В настоящее время создана комиссия для служебного расследования этого инцидента. Имеется объяснение от администрации учебного заведения относительно выбора песни. Официальную часть они репетировали, а неофициальную – вальс с родителями – нет, поэтому не знали, что в конце трека есть русскоязычные реплики", – рассказали в управлении образования.

Также известно, что песню Монатика выбрали родители совместно с учениками, несмотря на то, что администрация предлагала другой вариант. На заседании исполнительного комитета городского совета Копычинцев было принято решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории общины и ограничении его использования в муниципальных учебных заведениях. Этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию.

По итогам служебного расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц школы и организаторов. По решению комиссии люди, разрешившие использование композиции с русскоязычными репликами, получат выговоры.

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