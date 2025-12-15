В школе Испании вместо звонка включили песню Jerry Heil и alyona alyona – Teresa & Maria: украинка сняла трогательный момент на видео

В испанском городе Олот в школе, вместо звонка на урок включили песню Teresa & Maria в исполнении Jerry Heil i alyona alyona. Это было сделано в поддержку украинцев после очередной страшной ночи обстрелов.

Видео дня

Этот трогательный момент в видео на своей странице в Instagram показала украинка Аленка Фединяк, которая сейчас проживает в Испании. Она рассказала, что он вывел ее на слезы.

"Я не знаю, кто это включает, но я им благодарна. Спасибо за то, что напоминают об Украине", – написала она в своем посте.

В комментариях ее эмоции поддержали и разделили. Другие пользователи пишут, что тоже расплакались. Также некоторые отмечают, что часто слушают украинскую музыку, потому что она напоминает дом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что архивное видео с новогоднего утренника в детсаду Бахмута умилило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!