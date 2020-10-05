В школе на Прикарпатье бывший ученик избил трубой психолога

В школе поселка Рожнятов Ивано-Франковской области 17-летний парень, бывший ученик учреждения, избил психолога.

Юноша зашел на территорию школы и напал на женщину на лестничной клетке, пишет местный портал "Ратуша".

По данным журналистов, нападавший ударил сотрудницу школы несколько раз – металлической или пластмассовой трубой. Сведения очевидцев об этом отличаются.

Психолог получила травмы, ее госпитализировали. "Ратуша" со ссылкой на источники пишет, что нападающий, предварительно, имеет проблемы с психическим здоровьем.

"Полиция устанавливает детали и проверяет камеры видеонаблюдения", – рассказала пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

По факту нападения открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Решуцк Ривненской области учительница устроила потасовку с коллегой при детях прямо во время урока.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал