На Ривненщине учительница избила коллегу на уроке: детей боятся водить в школу

В селе Решуцк Ривненской области две учительницы устроили разборки при детях прямо во время урока.

Как сообщается в сюжете местного телеканала "Ривне 1", после инцидента родители первоклассников перестали пускать детей на уроки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Конфликт произошел в сельской школе. Скрин видео

Драка произошла на уроке чтения в начальной школе (там учится 17 детей и работает три педагога). Свидетелями происшествия стали семеро детей.

Журналисты отметили, что конфликт между учителями за пост заведующего заведения продолжался не один год.

Нина Назарчук, которая якобы спровоцировала драку, была руководителем более 20 лет. В 2018-м ее освободили от должности, а на ее место назначили Татьяну Хуторянскую. По словам последней, старшая коллега часто искала причины для конфликта.

Нина Назарчук (слева). Скрин видео

Назарчук рассказала, что не может смириться с увольнением, но провоцировать драку в тот день не планировала.

"Ее не устраивало расписание, которое мы составили. Мы просто выясняли с расписанием. Я хотела его забрать и заменить... На что она на меня просто набросилась. Она меня толкала, хватала за руки, за шиворот, буду вам говорить как есть. И главное, что это видели дети, дети были напуганы", – рассказала Хуторянская.

Татьяна Хуторянская. Скриншот видео

Драку учителей заметили коллеги и вызвали полицию. Последние составили админпротокол на педагога, которая, предварительно, устроила потасовку.

Для расследования случая местным отделом образования создана комиссия. Родители, в свою очередь, три дня не пускали детей в школу, потому что те боятся. Родители потребовали, чтобы учительницу уволили, иначе пообещали перевести школьников в другие учреждения.

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