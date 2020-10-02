Каникулы в школах Украины могут начаться намного раньше, чем планировалось

Такое решение может быть принято, чтобы учебный и избирательный процессы не пересекались

Каникулы могут перенести на 10 дней раньше, чем планировалось

Осенние каникулы в украинских школах могут начаться на 10 дней раньше, чем было запланировано до этого.

Такой вариант рассматривают в Министерстве здравоохранения, чтобы учебные процесс не пересекался с подготовкой к местным выборам, заявил 2 октября главный санитарный врач Украины – заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Школьники могут уйти на каникулы раньше из-за выборов

"Вы знаете, что сейчас действует запрет на посещение школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями по время учебного процесса. Мы понимаем, что начался избирательный процесс, открываются избирательные участки в школах", – цитирует его "Прямой".

Ляшко пояснил, что на избирательные участки необходимо организовать отдельный вход, если обучение и выборы проходят в одно время.

"Вчера (1 октября) мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, получили предложение сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано до этого. Чтобы учебный процесс и подготовка к выборам, а также избирательный процесс не пересекались", – отметил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предполагалось, что каникулы в школах могут начаться 22 октября. Предварительно, дети должны были отдыхать с 26 октября по 1 ноября.

Напомним, что на 25 октября в Украине запланированы местные выборы.

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