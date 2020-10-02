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Канікули в школах України можуть початися набагато раніше, ніж планувалося

  • Канікули можуть перенести на 10 днів раніше, ніж планувалося

  • Таке рішення може бути ухвалене, щоб навчальний і виборчий процеси не перетиналися

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Осінні канікули в українських школах можуть розпочатися на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього.

Такий варіант розглядають в Міністерстві охорони здоров'я, щоб навчальні процес не перетинався з підготовкою до місцевих виборів, заявив 2 жовтня головний санітарний лікар України – заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

Школярі можуть піти на канікули раніше через вибори

Школярі можуть піти на канікули раніше через вибори

"Ви знаєте, що зараз діє заборона на відвідування шкіл, дитячих садків сторонніми людьми, в тому числі і батьками по час навчального процесу. Ми розуміємо, що почався виборчий процес, відкриваються виборчі дільниці в школах", – цитує його "Прямий".

Ляшко пояснив, що на виборчі дільниці необхідно організувати окремий вхід, якщо навчання і вибори проходять в один час.

"Вчора (1 жовтня) ми проводили чергову конференцію з нашими педагогами, отримали пропозицію зробити канікули на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього. Щоб навчальний процес і підготовка до виборів, а також виборчий процес не перетиналися", – зазначив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше передбачалося, що канікули в школах можуть розпочатися 22 жовтня. Попередньо, діти мали відпочивати з 26 жовтня по 1 листопада.

Нагадаємо, що на 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Теми
Новини для школярів Місцеві вибори в Україні 2020
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Міністерство охорони здоров'я
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