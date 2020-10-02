Канікули в школах України можуть початися набагато раніше, ніж планувалося

Осінні канікули в українських школах можуть розпочатися на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього.
Такий варіант розглядають в Міністерстві охорони здоров'я, щоб навчальні процес не перетинався з підготовкою до місцевих виборів, заявив 2 жовтня головний санітарний лікар України – заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.
Школярі можуть піти на канікули раніше через вибори
"Ви знаєте, що зараз діє заборона на відвідування шкіл, дитячих садків сторонніми людьми, в тому числі і батьками по час навчального процесу. Ми розуміємо, що почався виборчий процес, відкриваються виборчі дільниці в школах", – цитує його "Прямий".
Ляшко пояснив, що на виборчі дільниці необхідно організувати окремий вхід, якщо навчання і вибори проходять в один час.
"Вчора (1 жовтня) ми проводили чергову конференцію з нашими педагогами, отримали пропозицію зробити канікули на 10 днів раніше, ніж було заплановано до цього. Щоб навчальний процес і підготовка до виборів, а також виборчий процес не перетиналися", – зазначив головний санлікар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше передбачалося, що канікули в школах можуть розпочатися 22 жовтня. Попередньо, діти мали відпочивати з 26 жовтня по 1 листопада.
Нагадаємо, що на 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.
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