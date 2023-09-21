В школе Тернополя ввели 200-балльную систему оценивания: как это поможет при поступлении в вуз

В одной из тернопольских школ была введена система 200-балльной системы оценки для учащихся 9 и 11 классов. Школьники накапливают оценки по предметам, чтобы на сумму получить 200 за семестр. В прошлом году такая программа прошла испытания учащимися 10-го класса.

Директор тернопольской школы Лилия Вавринив рассказала "Суспільному", что такая система оценивания помогает подготовить школьников к поступлению в высшие учебные заведения. В частности, она отметила, что структуру предварительно адаптировали к школьным реалиям.

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Учащиеся накапливают баллы и максимально за семестр могут иметь 200 баллов, которые затем по адаптированной системе переводятся в оценки по 12-балльной шкале. Руководитель школы отмечает, что такой механизм помогает школьникам в обучении, ведь оценки теряют, в определенном смысле, карательный эффект и не формируют негативные эмоции у детей.

По словам администрации школы, система помогает адаптировать детей как к сдаче внешнего независимого оценивания, которое оценивается в 200 баллов, так и готовит к обучению в вузах, где преобладает модульная система.

Закон Украины не запрещает использовать свою шкалу оценивания в учебных заведениях, рассказывает заместитель директора областного института последипломного педагогического образования Ольга Когут. По ее словам, школа может вводить как модульную систему оценивания, так и специфические: рейтинговые, накопительные, описательные, а также системы, предусматривающие начисление или неначисление баллов за учебную деятельность.

Ученикам тернопольской школы такая инициатива нравится, однако говорят, что иногда "надо попотеть". Они рассказывают, что чем больше задач выполняют, тем больше оценок имеют, в том числе получают баллы и за посещение. Подсчитать, говорят, можно самим, проверив свою успешность в электронном журнале.

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