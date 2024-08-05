В школу идти не придется: МОН упростило зачисление, отчисление и перевод учеников

Зачисление, отчисление учеников и перевод из одного учебного заведения в другое отныне будет происходить с использованием электронных сервисов. Министерство образования и науки упростило этот процесс для родителей и школы.

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Соответствующий приказ МОН вступил в силу 1 августа 2024 года, сообщает Оsvita.ua. Документы можно оформить с помощью Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ) или через портал Дія.

Заявление о зачислении ученика в школу может быть подано одним из родителей или совершеннолетним лицом двумя путями. Взрослые могут сделать это лично или по электронной почте, по факсу, через другие средства электронной связи со школой или в электронной форме с использованием АИКОМ или онлайн-сервисов.

Приказы директора учебного заведения формируются автоматически в электронной форме средствами АИКОМ.

Каждая школа должна определить ответственного работника, обеспечивающего организацию зачисления детей, перевод, отчисление учащихся с использованием АИКОМ или онлайн-сервисов.

Достоверность предоставленных в заведение документов проверяется средствами АИКОМ автоматически, в частности справок, подтверждающих место жительства или пребывания на территории обслуживания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН ввело таблицу перевода оценок из иностранных школ.

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