В "Слуге народа" сказали, закроют ли школы и детсады во время локдауна

В случае введения локдауна в Украине учебные заведения будут работать в обычном режиме.
Как сказал в комментарии "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук, школы и детсады не закроют даже во время локдауна.
Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Источник: tvoemisto
tvoemisto
"Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования – идти на карантин, если в группе или учебном заведении выявят случаи заражения COVID-19", – отметил он.
На уточняющий вопрос, как локдаун отразится на студентах, нардеп напомнил, что вузы уже давно перешли на дистанционный режим работы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан также заявил, что школы и детские сады в Украине пока не будут закрывать на карантин, так как в них наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.
27 ноября Министерство здравоохранения Украины сообщило о новом рекорде по количеству зараженных COVID-19 в сутки.
Украинцы раскритиковали карантин выходного дня и потребовали ввести локдаун.
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