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У "Слузі народу" сказали, чи закриють школи й дитсадки під час локдауну

  • Школи та дитсадки не закриють навіть під час жорсткого карантину

  • Їхня робота буде відбуватися в штатному режимі з плановими канікулами

  • Водночас виші вже давно перейшли на дистанційний режим роботи

81.1т
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У разі введення локдауну в Україні навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі.

Як сказав у коментарі "Телеграфу" член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук, школи й дитсадки не закриють навіть під час локдауну.

Навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі

Навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі. Джерело: tvoemisto

tvoemisto

"Їхня робота буде відбуватися в штатному режимі з плановими канікулами. Є рекомендації Міносвіти – йти на карантин, якщо в групі або навчальному закладі є випадки зараження COVID-19", – зазначив він.

На уточнювальне запитання, як локдаун відіб'ється на студентах, нардеп нагадав, що виші вже давно перейшли на дистанційний режим роботи.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Роман Грищук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Школа Партія Слуга народу
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