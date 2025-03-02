В США девушка окончила школу с отличием, не научившись читать и писать: она подала в суд

В американском штате Коннектикут 19-летняя Алиша Ортис подала судебный иск против города Гартфорд, местного управления образования и своей школьной учительницы из-за низкого качества образования. Девушка окончила 12 классов с отличием, но, как утверждает, почти не научилась писать и читать.

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Об этом пишет CNN. Алиша выпустилась из школы летом 2024 года. Несмотря на неграмотность девушки, ей выдали аттестат с отличием, а также стипендию для учебы в колледже.

По ее словам, за два дня до выпуска представители школьного округа сказали, что она может отложить получение диплома в обмен на интенсивные услуги. Но Алиша на это не согласилась.

Алиша Ортис родилась в Пуэрто-Рико. Родители быстро заметили, что у девочки есть трудности с учебой. Когда Алише было 5 лет, семья переехала в город Гартфорд в штате Коннектикут, родители надеялись дать дочери больше возможностей и инклюзивное образование.

В школе Алиши трудно было распознавать звуки, числа и буквы. В шестом классе ее уровень чтения соответствовал "норме" для первоклассников или воспитанников детского сада.

В государственной школе Гартфорда девушка имела ментора, которая должна помогать детям с особыми образовательными потребностями. Но Алиша говорит, что учительница подвергала ее постоянным издевательствам и преследованиям, а также унижала в присутствии учителей и других студентов, высмеивая ее проблемы с учебой.

Лишь в 11 классе, когда Алиша рассказала педагогам, что едва держит карандаш, ей предложили пройти тестирование на дислексию (расстройство чтения).

Кроме этого, в выпускном классе врачи диагностировали у подростка синдром дефицита внимания с гиперактивностью, тревожное расстройство, оппозиционно-вызывное расстройство и неопределенное расстройство коммуникации.

"Я просто всюду вижу слова... без значения", – рассказывала девушка.

В старшей школе Алиша решила самостоятельно искать способы, как улучшить свое обучение и пользовалась аудиоуроками и специальными приложениями для выполнения задач. До этого учителя просто переводили ее в следующий класс, несмотря на ее неграмотность.

В конце концов Алише удалось поступить в Университет Коннектикута на специальность "публичное управление".

Девушка заполнила заявление на поступление и написала эссе с помощью приложений, переводящих язык в текст. Чтобы оплатить обучение, получила несколько грантов и стипендий.

Теперь Ортис требует у города компенсацию ущерба (сумма не разглашается) и призывает к реформам в системе образования.

"Я очень страстный человек и люблю учиться. Люди забрали у меня эту возможность, а теперь я учусь в колледже и хочу этим воспользоваться", – сказала Алиша.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе родители начали отказываться от традиционного обучения своих детей в школах или на дистанционном обучении. Часто они выбирают нестандартный подход, известный как "анскулинг".

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