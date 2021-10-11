В США McDonald’s будет бесплатно кормить завтраком учителей – как "обычных героев"

В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила бесплатно накормить сотрудников школ. Бесплатным будет завтрак.

Акция продлится пять дней – с 11 до 15 октября. Об этом сообщает NJ.com.

Чтобы получить бесплатный завтрак, преподавателям и другим сотрудникам школ нужно предъявить в любом ресторане сети действующее рабочее удостоверение.

Будут доступны такие позиции меню:

яичный макмаффин,

на выбор: бисквитный сендвич с котлетой или бисквит с беконом, яйцом и сыром;

хэшбрауны (картофельные оладьи);

на выбор: средний кофе, чай или безалкогольный напиток.

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Меню может отличаться в зависимости от расположения ресторана.

В компании пояснили, что бесплатный завтрак – "первый большой национальный жест благодарности" учителям и всему школьному персоналу за их работу. И, кроме того, таким образом в McDonald's решили развить идею аналогичной акции Thank You Meals (благодарственных блюд) прошлого года.

В 2020 году в ресторанах сети подали 12 миллионов бесплатных блюд сотрудникам службы экстренного спасения и медицинским работникам, которые оказывали помощь больным COVID-19.

"Мы хотели развить эту идею и поблагодарить наших преподавателей в наших общинах за все, что они делали, и за то, что они делают на самом деле каждый день", – сказала вице-президент компании по маркетингу, содержанию брендов и вовлеченности Дженнифер Хилан в интервью USA TODAY.

Запустить Thank You Meals для персоналов школ в McDonald’s решили после того, как узнали об подобных акциях в других американских ресторанах, посвященных признанию учителей.

Все бесплатные блюда в рамках акции будут упакованы в коробку Happy Meal, но вместо игрушки преподаватели и другие сотрудники школ получат благодарственную записку.

"Мы гордимся тем, что помогаем людям, которые делают наши сообщества лучше, и это важное время, чтобы поблагодарить некоторых из наших обычных героев", – сказал президент McDonald's USA Джо Эрлингер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в городе Пеория, штат Иллинойс, учительница начальной школы Марбет Шилл уволилась из-за онлайн-формата обучения, на которое пришлось перейти во время пандемии коронавируса. Она записала видео, где поделилась своими мыслями и чувствами.

По словам Шилл, за шесть лет она не чувствовала такого низкого морального духа среди сотрудников. Она отметила, что работа преподавателя стала больше походить на работу няни, а некоторые дети даже не могут написать свое имя. Эмоциональное видео учительницы стало вирусным – ее поддержали многие коллеги.