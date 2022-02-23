В США школьница через Instagram угрожала взорвать школу, ее отправили за решетку. А аккаунт оказался фейковым

В США 13-летняя школьница провела 11 дней под арестом из-за бывшей одноклассницы, которая от ее имени угрожала взорвать школу.

Для этого девочка создала фейковый аккаунт в Instagram. Родители невинно пострадавшей ученицы подали в суд на школу и материнскую компанию Instagram Meta, сообщает NBC News.

Ния Уимс учится 7 классе в школе Renaissance Charter School at Pines в городе Пембрук-Пайнс недалеко от Маями, во Флориде. В августе 2021 года девочка заявляла о том, что ее травят в школе, и просила о встрече с администрацией.

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Но встреча не состоялась. Так что мать девочки, Лезли-Энн Дэвис, решила перевести Нию в другую школу, потому что буллинг продолжился.

В ноябре бывшая одноклассница школьницы создала фальшивый аккаунт в Instagram, используя имя Ниа, и отправляла сообщения с угрозами взорвать школу и убить людей –учителю и самой себе на настоящий аккаунт.

Учитель сообщил об угрозам администрации школы и полиции, в результате заведение на некоторое время закрыли, пока правоохранители разбирались с угрозами.

Ниа арестовали 19 ноября, несмотря на то, что она отрицала отправку каких-либо угроз. Девочку отправили в следственный изолятор для несовершеннолетних по обвинению в уголовном преступлении, связанном с письменными угрозами причинить телесные повреждения или совершить террористический акт. Кроме того, ее заставили пройти психологическую экспертизу.

За решеткой школьница провела 11 дней, прежде чем правоохранители установили – аккаунт, с которого приходили сообщения, фейковый. Оказалось, что создала его бывшая одноклассница Ниа.

Семья Ниа Уимс подала в суд на школу. В иске также упоминаются Instagram и его материнская компания Meta. Meta якобы не смогла "незамедлительно предоставить следователям или сотрудничать со следователями", что привело к задержке в оправдании Ниа.

"Неспособность оперативно расследовать эту легко обнаруживаемую информацию полицейским управлением Пембрук-Пайнс привела к тому, что (Ниа Уимс) оставалась в следственном изоляторе для несовершеннолетних вдали от своей семьи в течение одиннадцати дней", – говорится в иске.

Как сообщает WPLG, судья, который снял обвинения, сказал подростку: "У вас есть вопросы ко мне? Удачи. Мне очень жаль, что вы прошли через это".

"Все в порядке", – ответила Ниа. Но позже призналась журналистам: то, что все обвиняли ее в отправке угроз, разбивало ей сердце.

Мать школьницы заявила, что семья хочет привлечь виновных к ответственности.

"Они должны убедиться, что сделали свою домашнюю работу, прежде чем надеть на наших детей наручники и запереть их", — сказал адвокат семьи Марван Портер CBS4.

Школьнице, которая создала фейковый аккаунт и использовала его для отправки сообщений с угрозами, предъявили обвинение в нескольких преступлениях, включая письменные угрозы убийством или причинением телесных повреждений, а также фальсификацию отчета полиции.