В США учительница заставила третьеклассника изображать Гитлера и имитировать самоубийство: урок был о Холокосте

В США разразился громкий школьный скандал из-за урока на тему Холокоста. Учительница на занятии заставила одного третьеклассника изображать Гитлера.

Другие дети в это время должны были "расстреливать" друг друга, "копать братские могилы" и "умирать в газовой камере". Преподавательницу ждет расследование, – сообщает The Washington Post .

Инцидент произошел в Watkins Elementary School – государственной начальной школе в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как пояснил директор школы Скотта Берковиц в своем письме родителям, в пятницу, 17 декабря, во время занятия в библиотеке учащиеся 3 класса должны были готовить самостоятельный проект. Но преподавательница попросила их поучаствовать в реконструкции событий Холокоста.

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Она распределила между детьми определенные роли. Одного из мальчиков, который является евреем, преподавательница "назначила" Адольфом Гитлером. В конце занятия ему даже пришлось имитировать самоубийство.

Мать другого школьника рассказала, что ее сын был вынужден притворяться поездом в концлагерь. А потом вести себя так, словно он умирает в газовой камере. Еще мальчику пришлось делать вид, будто он расстреливает одноклассников.

На занятие преподавательница делала еще и антисемитские высказывания. В частности, в ответ на вопросы учеников о причинах Холокоста она заявила, что немцы совершили его якобы из-за того, что "евреи испортили Рождество".

Преподавательница попросила детей никому не рассказывать, что они делали на занятии. Но они не смолчали и сразу рассказали обо всем своему классному руководителю.

"Я хочу признать серьезность этого плохого учебного решения, поскольку учеников никогда не следует просить разыграть или изобразить какое-либо злодеяние, особенно геноцид, войну или убийство", – отметил директор в своем письме.

После того, как об инциденте узнала Группа по комплексному альтернативному урегулированию и справедливости государственных школ округа Колумбия, учительницу отстранили от работы. Сейчас она ожидает расследования. Тем временем все третьеклассники, которым пришлось изображать ужасные сцены Холокоста, встретились со школьной группой по оказанию помощи в сфере психического здоровья.

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