В США учителя уволили за отказ от вакцинации против COVID-19

В США учителя музыки уволили за отказ делать прививку против COVID-19. Преподаватель не захотел делать и регулярные тесты на коронавирус.

Учитель пояснил, что не будет ставить зарплату выше принципов. Об этом сообщает newschannel20.com.

Кингсли Киз – теперь уже бывший учитель музыки в средней школе Франклина в Спрингфилде, штат Иллинойс. Он отказался вакцинироваться против COVID-19. Такая опция в штате и округе для преподавателей возможна, но тогда нужно раз в неделю делать тест на коронавирус. Киз не захотел делать и это.

Поэтому совет по образованию школьного округа Спрингфилда № 186 проголосовал за увольнение Кингсли Киза. Решение было принято единогласно.

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Перед увольнением учитель сделал заявление. Он не передумал, зато сказал, что не будет ставить зарплату выше принципов.

По его мнению, заставлять преподавателей делать прививку, котороую они не хотят, просто неправильно.

"Я не пожертвую своими сильными личными ценностями только для того, чтобы сохранить карьеру... Я верю, что Бог лично провел меня через это с моей женой и моей семьей", – сказал Кингсли Киз.

Он преподавал в этом округе более 20 лет. У учителя есть возможность подать апелляцию на это решение и 17 дней на то, чтобы исполнить его. Когда Киза спросили, подаст ли он апелляцию, он отказался отвечать.

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер в августе 2021 года издал распоряжение, согласно которому учителя и другой школьный персонал должны быть полностью вакцинированы или кажду неделю делать тест на COVID-19.

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