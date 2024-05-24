В Сумах на базе гимназии и школы создали лицей: почему родители и преподаватели категорически против

В Сумах школьников будут обучать во вновосозданном лицее №33, к которому присоединили школу №12 и гимназию №1. За это решение проголосовали депутаты городского совета. Однако родители и преподаватели категорически не согласны с таким постановлением и считают это концом демократии в городе.

Власти Сум уверяют, что такое решение осуществляется в рамках образовательной реформы и в области должна появиться сеть из 42 лицеев. Однако одна из педагогов Татьяна Ольштынская заверила, что создание лицея несправедливо, ведь он объединяет младшее, среднее и старшее звена, а это к реорганизации не имеет никакого отношения. О ситуации сообщило "Суспільне".

"Решение не справедливо и мы с ним не соглашаемся. Новосозданное заведение подается под оберткой реформы, но к реформе, все происходящее отношения не имеет. Созданный заведение объединяет младшее звено, среднее и старшее, ну извините это какой-то рудимент советской образования", – говорит учительница.

Видео дня

В то же время родители собрали более 600 подписей в один день и предлагают перенести учебный процесс в один из университетов. Глава родительского комитета Анна Крамар говорит, что об этом осведомлен и начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

"Процесуально мы сделали все, что нужно, чтобы предотвратить принятие решения о ликвидации гимназии. Мы собрали 659 подписей родителей гимназии. У нас 960 учеников и за один день собрать сколько подписей. Было бы время мы бы собрали еще. В нашем городе есть три вуза, в которых сейчас гуляют площади. Больше этих площадей есть в СумГУ и сам господин Дрозденко говорит – да, я в курсе. Господин Дрозденко сделал звонок ректору и он сказал – да, мы готовы разговаривать", – сказала Крамар.

Сам руководитель администрации говорит, что идею участников образовательного процесса поддержал, однако они не выполнили определенные условия. Для этого родителям и учителям нужно было не только собрать подписи, но и пригласить всех, кто способствует реализации требований. В частности, необходимо показать план введения обучения школьников в ЗВО.

Директором лицея №33 была назначена Ирина Губинская, которая настроена на сотрудничество со всеми педагогами и создание всех условий для комфортного обучения детей. Кроме того, чиновница уверена, что удастся найти общий язык и с родителями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто будет преподавать в старшей школе Украины после реформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!