В TikTok набирает популярность опасный тренд 'Школьные войны': в чем суть и какая угроза для детей

В TikTok набирает популярность опасный тренд "Школьные войны", суть которого заключается в том, чтобы снимать на видео себя, когда подростки жестоко нападают на учеников школ-конкурентов. В социальных сетях распространялись плакаты, вдохновленные уличными бандами Лос-Анджелеса, на которых изображены мужчины в красно-синих балаклавах, перечисляющие, какие школы принадлежат к какой "стороне".

Родители из разных районов Лондона сообщали о подобных публикациях, однако неизвестно сколько именно учебных заведений было призвано к борьбе, информирует Daily Mail. В правилах детям предлагается нападать на любого, используя канцелярские принадлежности из пеналов, вроде циркуля, ножниц и линейки. На некоторых плакатах даже изображают кухонные ножи и фейерверки.

Учеников также призывают попросить кого-то заснять их нападения и отправить видеозапись организатору, чтобы ее можно было опубликовать в Интернете и получить дополнительные "баллы". Система подсчета очков присуждает 20 баллов детям, которые ударили по противнику, 10 баллов за преследование, 15 баллов за "запятнание" – сленговое название для ножевого удара – и 10 бонусных баллов за "запись чего-либо из вышеперечисленного".

Родители начали получать электронные письма с призывами к борьбе от директоров школ, которые заверили, что сообщили властям и полиции, которые будут патрулировать районы.

Вопрос также поднимался на самом высоком уровне правительства, поэтому детей будут наказывать за подобное поведение. В то же время, полиция начала специальную операцию, чтобы прекратить организованные драки в гангстерском стиле, противопоставляющие школы друг другу. Более 50 учебных заведений в по меньшей мере 12 лондонских районах столкнулись друг с другом в течение недели драк.

TikTok систематически удаляет контент, пропагандирующий преступность, и, как известно, платформа сотрудничает с полицией Лондона для борьбы с этими публикациями.

