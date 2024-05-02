В трех школах Украины до сих пор учат русский язык как отдельный предмет. Таблица

В Украине до сих пор учат русский язык в школах как отдельный предмет. Однако таких учебных заведений всего три. В то же время, количество школьников в 2023/2024 году, которые изучают русский как отдельный предмет, сократилось в 5 раз по сравнению с предыдущими показателями – до 768 учеников.

Такие данные указаны в отчете за 2023 год о соблюдении языкового закона в различных областях деятельности, обнародованного Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Креминем в Facebook. В документе указано, что 447 школьников, то есть 0,01% от общего количества, продолжают учиться на русском языке на уровне с государственным.

Согласно документу, в 2022 году количество школьников, изучавших русский язык в школах, уменьшилось в более чем 100 раз: с 454,8 тысяч в сентябре 2021 года – до около 4 тысяч по состоянию на 1 сентября 2022 года.

Количество школ, в которых обучение проходит исключительно на украинском языке, в 2023 году составило 12 155 – 98,4%. То есть 3 834 708 учеников или 99,1% учатся на государственном языке.

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"Процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением нормативно-правовой базы или административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления и геноцид, совершенные российской федерацией против украинского народа", – говорится в документе.

По данным языкового омбудсмена по состоянию на конец мая 2023 года в 29% заведений среднего общего образования учебный процесс продолжался дистанционно, 37% – очно и 34% – смешано.

В 2023/2024 учебном году количество школ сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим. В 12 352 заведениях общего среднего образования учился 3 867 801 школьник (включая детей-беженцев, получающих образование в школах Украины дистанционно).

В документе указано, что всего в адрес Уполномоченного поступило 27 обращений по поводу нарушения языкового законодательства в школах. Из них 9 – из Киева, 6 – из Днепропетровской области, 4 – из Одесской, 3 – из Харьковской, 2 – из Львовской, по 1-му – из Волынской, Житомирской и Николаевской.

"Заявители указывали на применение русского языка в образовательном процессе, должностными лицами при исполнении служебных обязанностей, проведение экскурсий для школьников, при выполнении информации для общего ознакомления, а также по травле учеников и родителей за отказ учить русский язык, распространение учителями русских нарративов, содержания учебников, предоставление разъяснений положений Закона и т.д.", – говорится в отчете.

Языковой омбудсмен также отметил проблему овладения украинским языком некоторыми представителями нацменьшинств. В частности, в школах города Берегово на Закарпатье учатся 648 детей ромской национальности, 645 из которых – на венгерском языке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Тарас Кремень сообщил о борьбе с русским языком в школах и привел в пример 10-летнюю дочь.

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