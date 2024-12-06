В трех университетах Украины создадут наблюдательные советы: что происходит
В Запорожском национальном университете, Прикарпатском национальном университете им. Стефаника и Киевском авиационном институте создадут наблюдательные советы. Они будут разрабатывать стратегии развития вузов, утвердят кандидатуры ректора и проректоров, внедрят новые системы отбора и будут способствовать развитию новых качественных образовательных программ.
Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Цель таких изменений состоит в повышении качества управления и укреплении прозрачности управления в учреждениях высшего образования.
Конкурсный отбор на должности наблюдательных советов проводит комитет, в который входят три представителя иностранных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере высшего образования, а также трех номинантов от МОН. У всех членов комитета многолетний опыт работы в образовательной, бизнес- и общественной сферах.
График первых конкурсных отборов:
- 5-6 декабря для Запорожского национального университета;
- 12-13 декабря для ПНУ им. Стефаника.
Наблюдательный совет Киевского авиационного института будут отбирать в начале нового года.
В процессе отбора кандидаты будут представлять свое видение развития заведения и пройдут собеседование с комитетом по их потенциальной личной роли в наблюдательном совете.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Прикарпатский национальный университет изменит свое название.
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