В учебниках слишком много России: МОН передало Европе рекомендации, как преподавать историю Украины

Министерство образования и науки передало информационный бюллетень по истории Украины, подготовленный для обсерватории преподавания истории в Европе. По результатам исследования, проведенного "Украинским институтом", в иностранных учебниках по этому предмету наша страна представлена очень мало, в отличие от России.

Председатель руководящего совета ОПИЕ Ален Ламассур сказал, что во многих странах рассказывают об истории Украины так, будто она всегда была частью РФ. По его мнению, это историческая ошибка. Об этом сообщает МОН на официальном сайте.

"Наши дети, да и наше поколение также не могут понять, что происходит сегодня в Украине, без знания истории ХІХ-ХХ века и даже более древней истории. Ваш опыт чрезвычайно ценен для других стран, они смогут воспользоваться им и гарантировать, что такие ошибки не будут повторяться в странах Европы. Для нас очень важно полноценное участие Украины в ОПИЕ", – сказал Ламмасур.

По словам заместителя министра образования Михаила Винницкого, государство ожидает от участия в ОПИЕ возможность продвигать ключевые позиции относительно надлежащего освещения украинской истории в европейском контексте и популяризации правдивых знаний о прошлом. Чиновник подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы в учебниках ее историю освещали более широко и объективно.

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Заседание состоялось в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Винницкий заметил, что за это время страна-агрессор пытается убедить всех, что наше государство якобы искусственное и не имеет права на самоидентификацию, самоопределение и самоутверждение. По его словам, не все западноевропейские школьники могут знать о ценностях, за которые сейчас борются украинцы.

"Ценности, которые мы защищаем – это те же ценности, в которые вы верите, и это общие ценности, на которых строятся демократические европейские институты. Сегодня Украина – это передовая, на которой борются за эти ценности. Мы об этом знаем, однако западноевропейские школьники могут не знать", – сказал Винницкий.

Украина присоединилась к ОПИЕ в 2023 году в статусе наблюдателя. В скором времени ожидается, что наше государство станет полноценным членом организации.

Напомним, в итальянских учебниках нашли российскую пропаганду, а именно кремлевские нарративы и прославление коммунизма. Кроме того в книгах содержится информация, что Украина присоединена к РФ, а "Киев – самый старый город на территории России". В 2022 году в некоторые школьные издания были внесены правки, однако территория страны-агрессора показана слишком большой и включает Украину и Крым.

Также ложная информация распространяется и в австрийском учебнике. В частности, в пособии по географии об украинцах пишут, как об алкоголиках, очень бедных людях и "носящих бремя" еще со времен Советского Союза. Австрийцы считают, что большинство населения Крыма – русские, а украинцы поддерживают введение русского, как второго государственного языка.

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