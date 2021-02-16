В учебнике по истории Украины для школьников нашли пропаганду "русского мира"

Учебник по истории Украины для учеников 8-х классов, который может появиться в школах в следующем году, раскритиковали за пропаганду "русского мира".

Пока что это школьное пособие еще не напечатали и не издали, однако Минобразования его уже одобрило. О скандале сообщается в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учебник по истории Украины. Источник: Скрин видео "Сегодня"

В книге в частности, сказано, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь". Кроме того, там очень много плагиата.

Ошибки заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко – один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке:

"Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".

Как указал Брехуненко, в учебнике украинцы – основатели городов и имевшие письменность – описываются будто дикие племена.

Фрагмент текста в учебнике. Источник: Скрин видео "Сегодня"

"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", – заявил профессор.

В то же время учебник не одобрили только два рецензента, остальные шесть написали позитивные отклики.

В Институте модернизации содержания образования, который и проводил конкурс, назначили дополнительную проверку. Книгу пообещали исправить, если ошибки подтвердят.

Фрагмент скандального учебника истории. Источник: Скрин видео "Сегодня"

Предлагаем посмотреть фрагмент выпуска новостей об учебнике:

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 1 сентября 2021 года в Украине могут ввести школьный предмет "Основы христианской этики".

Решение об этом будут принимать на уровне местных общин и учебных учреждений, Министерство образования и науки заявило, что не будет вмешиваться в этот процесс.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!