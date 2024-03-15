В учебных заведениях Украины пройдут внеплановые проверки: Лисовой подписал приказ

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал приказ, согласно которому в школах, дошкольных, внешкольных, профессионально-технических, профессиональных вузах и высших учебных заведениях могут проводиться внеплановые проверки во время действия военного положения. Выполняет контроль Государственная служба качества образования за обращением образовательного омбудсмена или любого лица, заявляющего о нарушении. Для этого необходимо предоставить копии документов, подтверждающих такой факт.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте МОН. В соответствии с ним внеплановые мероприятия могут проходить в случае угрозы, которая негативно влияет на права, законные интересы, жизнь и здоровье любого из участников образовательного процесса.

"Разрешить Государственной службе качества образования Украины на протяжении действия военного состояния проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере образования, при наличии угрозы, что имеет значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека по основаниям определенным пунктами 5, 6 и 10 Порядка", – отмечено в тексте.

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Для того чтобы провести проверку, ДСКО или ее территориальный орган должен создать комиссию из не менее трех человек. В процесс могут приобщаться третьи лица – адвокаты, аудиторы и т.д. Контроль может проводиться без предварительного письменного уведомления, но при присутствии и разрешении руководителя учебного заведения.

Комиссия может выяснять вопросы, связанные с причиной внеплановой проверки.

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