В Украине анонсировали кардинальную реформу юридического образования: что изменится

В Украине планируют запретить готовить юристов в учебных заведениях Министерства внутренних дел (МВД), Службы безопасности Украины, других ведомственных и военных заведений. Кроме того, предполагается ликвидация заочной формы юридического образования.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, ссылаясь на парламентский Комитет по вопросам правовой политики. Так, уже одобрена концепция законопроекта о высшем юридическом образовании и первичном доступе к этой профессии. Следующим этапом станет разработка и регистрация документа.

По мнению авторов концепции, необходимо сократить количество юридических школ в Украине – их слишком много. Также отказ от подготовки специалистов по специальности "Право" учреждениями МВД и другими учреждениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из государственного бюджета и усложнит отток кадров из органов правопорядка, в частности полицейских.

Основное в предложенной концепции:

обучение происходит исключительно по юридической специальности, соответствующей специальности 0421 Law Международной стандартной классификации образования ISCED-F 2013;

подготовку юристов не могут осуществлять учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения или военные учебные заведения;

степень магистра по юридической специальности приобретается на основе полного общего среднего образования;

подготовка специалистов по специальности в системе профессионального высшего образования и по уровням младшего бакалавра и бакалавра не осуществляется;

организация обучения студентов на заочной форме по юридической специальности реорганизуется на подготовку по смешанной форме обучения (очной и дистанционной), что предусматривает проведение учебных занятий и практической подготовки в объеме не менее половины общего объема учебных занятий и практической подготовки для очной формы получения высшего образования в соответствии с образовательной программой;

обучение осуществляется в учреждениях высшего образования государственной формы собственности, относящихся к сфере управления МОН или в учреждениях частной формы собственности;

усиление влияния Единого государственного квалификационного экзамена по результатам получения высшего образования степени магистра по юридической специальности на результаты внешнего оценивания качества образовательных программ по праву;

введение тестирования общих учебных компетентностей с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания при поступлении для получения степени магистра по специальности правоведения как альтернативы внешнего независимого оценивания по математике;

создание благоприятных условий для привлечения к преподаванию преподавателей из иностранных юридических школ и т. д.

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