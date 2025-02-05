В военных вузах Украины введут три новых специальности

Учреждения высшего образования военного направления вводят обучение по трем новым специальностями. Так, Вооруженные силы Украины нуждаются в специалистах, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками и разбираются в кибербезопасности и защите информации.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины на официальном сайте. Также в 2025 году начнут преподавать специальности психологическая поддержка персонала в подразделениях, на кораблях (по видам вооруженных сил) и физкультурно-спортивная реабилитация военнослужащих.

Наиболее востребованы в ВСУ специальности, по которым была увеличена подготовка военных специалистов в военных ЗВО после начала полномасштабной войны:

беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровня;

беспилотные системы тактического класса;

специалисты по технической эксплуатации и ремонту беспилотных систем и комплексов;

защита информации и кибернетическая безопасность в информационно-телекоммуникационных системах;

киберзащита и кибервоздействие, системы ведения киберборьбы;

управление действиями подразделений морских безэкипажных систем (комплексов);

эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем (комплексов)

Все эти специальности начали преподаваться в украинских военных вузах после 2014 года, а часть из них после полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время традиционные военные специальности также остаются востребованными в ВСУ. Среди них – юрисконсультская работа, военный перевод, международные отношения в военной сфере, военная психология, военная журналистика, а также финансы и военная экономика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы скептически оценили идею МОН создать профессию "снайпер".

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