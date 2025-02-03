'А киллер выходного дня будет?' Украинцы скептически оценили идею МОН создать профессию 'снайпер'

Украинцы скептически отреагировали на идею Министерства образования и науки о создании профессии "снайпер". Военнослужащий Алексей Петров отметил, что в Украине много юристов, экономистов, а теперь будет и снайперов.

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В сообщении в Facebook мужчина написал, что после окончания учебы появятся объявления, в которых новоиспеченные специалисты будут "искать хоть какую-то работу". Украинцы присоединились к обсуждению, кто с шутками, а кто с вопросами типа: "Будет ли киллер выходного дня?".

"У нас уже есть дофига юристов и экономистов, теперь бурсы начнут снайперов выпускать. И уже через неделю после выпуска снайперского колледжа имени Марьяны Навиженой, появятся объявления вроде, "Бригада снайперов ищет хоть какую-то работу. Киев и область. Инструмент свой. Интим не предлагать"…Теперь у нас будут на снайпера учить. Действительно, только их и не хватает сейчас Украине", – написал Петров.

"Магистр снайперского искусства".

"Какие требования к поступлению? (Это я не себе интересуюсь, просто так на всякий случай)".

"Ну это важнее физики, химии, биологии".

"Может бы вы там в Министерстве образования и науки Украины уже и подготовкой пехоты прямо из начальных классов занялись?"

"ПТУ заиграло новыми красками".

"Высшее снайперское образование будет?"

"Заказы через Дію будут получать?".

"После магистратуры, потом надо докторскую по снайпингу идти писать".

"И в трудовой будет запись?".

Напомним, МОН предложило создать в Украине профессию "снайпер", которой будут обучать в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования. Ведомство представило для общественного обсуждения проект Государственного образовательного стандарта по профессии "Снайпер". Максимальное количество часов обучения для первоначальной подготовки снайперов может составлять 1152 часа. Результаты обсуждения будут опубликованы на сайте МОН с 17 по 23 февраля.

Среди ключевых компетенций снайперов грамотность, математическая компетентность, личностная, социальная компетентность и умение учиться, а также гражданская компетентность. Общие компетентности по профессии: соблюдение и выполнение требований по охране труда, оказание медицинской помощи, психологическая компетентность.

Учреждения, которые будут готовить специалистов-снайперов, будут самостоятельно разрабатывать учебные планы. Также готовить планы для специалистов могут предприятия, учреждения и организации. В обоих случаях они должны согласовываться с работодателями, учебно-научно-методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.

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