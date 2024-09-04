В Украине хотят снизить количество профтехов почти на 40%

В Украине должно уменьшиться количество профтехов и учреждений предпрофессионального высшего образования на 35-40%. Кроме того, сократить в четыре раза нужно и число школ, учитывая численность учеников старшей школы.

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Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний во время Августовской конференции-2024. По его словам, при моделировании сети учреждений профильного среднего образования МОН получило 1745 предложений от школ, которые могут стать академическими лицеями и 840 предложений от профтехов, которые будут работать профессиональными лицеями.

"У нас должно стать меньше на 35-40% профтехов и учреждений предпрофессионального высшего образования, чем сейчас. А также нам нужно в 4 раза меньше заведений общего среднего образования, учитывая количество учеников старших классов", – сказал Завгородний.

Он пояснил, что учреждения профессионального образования и профессионального высшего образования придется объединить, чтобы старшая школа соответствовала количеству старшеклассников.

По словам замминистра образования, организационный опыт колледжей и профтехов будет переноситься на академические лицеи. Например, если у профтеха есть общежитие, которое не используется на полную мощность, его можно отремонтировать и передать под нужды академического лицея, объясняет Завгородний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН раскрыли детали реформы профильного среднего образования.

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