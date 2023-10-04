В Украине хотят возобновить конкурсы на должность директора школы: что об этом известно

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил о необходимости возобновления конкурсов на должность директоров украинских школ там, где позволяет безопасность. Он отметил, что именно от руководителей учебных заведений зависит, в каком направлении в дальнейшем будет проводиться развитие образовательной системы.

Защитник прав образования в Facebook поделился, что уже подготовлено и направлено письмо в Верховную Раду Украины с предложением внести изменения в законодательство. По его словам, конкурсная основа должна обеспечивать демократию, прозрачность и справедливость выбора руководителей учебных заведений.

"Считаю, что там, где разрешает безопасность, нам следует вернуться к открытым конкурсам на должности директоров учреждений общего среднего образования. Понятно, что такие конкурсы не следует проводить на временно оккупированных территориях и в прифронтовых областях, где ведутся активные боевые действия", – сообщает Горбачев.

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Он также отметил, что закон Украины оставляет в силе конкурсы на должности директоров во время военного положения, однако контроль за этим процессом остается за местными властями. Если ситуация не разрешает, то руководителей школ назначают на основании заявления кандидата, личной карточки и документов, подтверждающих гражданство и опыт работы.

Образовательный омбудсмен отмечает, что после прекращения военного положения должен пройти конкурс на замещение вакансий, а максимальный срок пребывания на должности без отборочного процесса может длиться не более 12 месяцев.

До начала полномасштабной войны большинство руководителей школ избиралось на должность в результате конкурса, который проводился в соответствии с законодательством. Защитник прав педагогов подчеркивает, что отборочный процесс способствовал обновлению управленческого менеджмента и предоставлял возможность достойным кандидатам внедрять изменения в школах, в частности, реализовывать концепцию Новой украинской школы.

"Проведение таких конкурсов обычно широко освещалось в медиа, и общественность имела возможность ознакомиться с кандидатами, сделать невозможным назначение одиозных, "своих", замешанных в коррупционных действиях лиц, проконтролировав этот процесс", – отмечает образовательный адвокат.

Согласно мониторинговым данным в Виннице, Львове, Тернополе, Одессе, Черкассах, Луцке, Кропивницком, Боярской громаде Киевщины и других конкурсы на вакансии директоров в 2023 году проводились, отмечает Горбачев. Однако большинство местных советов назначали руководителей школ без отбора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что из-за отмены конкурса на должности директоров на Житомирщине в одной из школ директор учреждения занимает должность со времен Брежнева и заставляет школьников носить школьную форму.

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