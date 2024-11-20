В Украине качество образования выше, чем в Африке, а зарплаты ниже: профессор указал на парадокс и спрогнозировал 'вымирание' учителей

Профессор, научный работник и главный редактор международного научного журнала "Корпоративная собственность и контроль" и "Виртус" Александр Костюк заметил парадокс в пропорциях уровня зарплат учителей в Украине и Африке и качества образования. По словам эксперта, в таких условиях профессия учителя скоро окажется на грани вымирания в нашей стране.

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На своей странице в социальной сети Facebook профессор написал пропорции между зарплатой учителя школы и средней зарплатой в странах Африки, указав, что там учителя получают зарплату выше средней, но уровень полученных знаний учащихся достаточно низкий. В то время как в Украине все происходит наоборот: согласно данным Harmonized test score – образовательного компонента индекса, то есть определение качества обучения в школе – балл в Украине существенно выше, чем в Африке, а зарплата учителей – ниже средней.

"Зарплата учителя в Африке выше средней. А у нас? У нас 0,6 к 1. Мы позади стран Африки. Африканский показатель Harmonized test score где-то на уровне 350. А у нас? Мы имеем 490. Здесь мы впереди стран Африки. Это парадокс", – пишет Костюк.

По мнению ученого, в таких обстоятельствах профессия учителя в Украине скоро окажется в "красной книге".

"Как так случилось, что в Украине учитель делает свою работу значительно лучше своего коллеги в Африке, но получает при этом зарплату, которая значительно уступает среднему в стране, в отличие от стран Африки, где во многих случаях зарплата учителя выше средней в несколько раз?" – задается вопросом профессор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало, что только половина студентов педагогических специальностей в ближайшие годы планируют работать учителями в школах. До 2030 года в Украине прогнозируется существенная нехватка учителей.

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