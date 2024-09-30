В Украине могут появиться образовательные советники для учеников 8-9 классов: в МОН рассказали об инициативе

Министерство образования и науки планирует помогать ученикам 8 и 9 классов выбирать профили на следующий учебный год. Для этого для работы в школах планируют привлечь карьерных советников.

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Как рассказал заместитель министра Андрей Сташкив в интервью СМИ, это предусмотрено в рамках реформы старшей профильной школы, которая должна заработать с 2027 года. Планируется, что девятиклассники самостоятельно будут выбирать, как хотят учиться в старшей школе.

Концепция старшей профильной школы предполагает наличие профилей: гуманитарных, естественных, технологических, отметил чиновник.

"Ученик после 9 класса будет выбирать профиль, который будет соответствовать образовательной траектории, по которой он планирует двигаться дальше. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы в 8-9 классах начали работать карьерные советники, которые будут помогать с выбором профиля в 10 классе" , – объяснил Сташкив.

По его словам, сейчас это концепция, над которой ведомство работает.

"Их задачей будет помочь ученикам выбирать, во-первых, те направления, которые интересны им, а во-вторых – те, которые нужны для будущих инженеров, программистов – специалистов, которые смогут работать над разработками, в частности, новых технологий", – сказал Сташкив.

Он уточнил, что это та самая профориентация, которая и сейчас есть в школах старших классов, однако Минобразования хочет ее модифицировать, сделать более интересной и действенной.

Заместитель министра добавил, что задача реформы профильного среднего образования сделать так, чтобы школьники выбирали не только гуманитарные профили, но и технические.

"Есть разные инструменты: оборудование школ хорошими STEM-лабораториями, стимулирование учеников к выбору именно этих профилей через карьерных советников, другие инструменты, которые мы хотим реализовывать", – добавил он.

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