В Украине могут закрыть более 400 школ: какие регионы в зоне риска

С 1 сентября 2025 года в Украине прекращается финансирование школ, в которых учится менее 45 учеников. Больше всего учебных заведений могут закрыть во Львовской, Черкасской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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Согласно данным Education.ua, по меньшей мере, 403 украинских школы под угрозой закрытия. Исключение будет только для начальных школ, которые будут работать независимо от того, сколько детей будет ходить. В то же время количество сельских учреждений среднего общего образования за последние четыре года сократилось за 20%.

Согласно информации Министерства образования и науки, стоимость обучения на одного ученика в селе превышает расходы на городского (30,4 и 24,4 тыс. грн в год соответственно). Образовательное ведомство считает такие расходы неоправданными, ведь по итогам результатов национального мультипредметного теста уровень подготовки сельских выпускников ниже городских.

Кроме того, с сентября 2026 года образовательная субвенция не будет получать школы, где учится менее 60 учеников. При закрытии малокомплектных школ, учащихся будут доводить до опорных учебных заведений школьными автобусами.

Следует заметить, что учебные заведения будет закрывать не МОН, в то же время оно создает условия, при которых это происходит. Само же решение принимается местными властями.

"Пример Житомирской области показывает обратную сторону: из-за проблем со снабжением горючего школьные автобусы прекратили курсировать, и 180 детей из окрестных сел временно остались без очного обучения", – говорится в документе.

Трудоустройство учителей после закрытия школ будет зависеть от местных властей. Однако многим придется искать новую работу, что может усугубить кадровый кризис. Так, за шесть лет количество учителей и так уменьшилось на 16,2%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Игорь Ликарчук объяснил, почему сельская школа обречена на вымирание.

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